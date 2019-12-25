Водителей предупредили об опасности быстрой музыки за рулем

Из-за быстрой музыки автомобилист может быстро отвлечься или потерять фокус.

Быстрая и ритмичная музыка во время поездки может влиять на эмоциональное состояние водителя и мешать ему концентрироваться на дороге. Об этом в беседе с 360.ru объяснила врач-невролог, кандидат медицинских наук, руководитель клиники доктора Аникиной Марина Аникина.

По словам медика, прослушивание композиций с жестким ритмом повышает в организме уровень кортизола и чувство тревожности. В то же время достаточно быстро расходуется норадреналин, необходимый для поддержания концентрации во время движения. Аникина отметила, что все это может провоцирует выпадение из фокуса внимания.

Это может приводить к аварии, к тому, что водитель не заметит переходящего пешехода или не отреагирует на сигнал светофора. Марина Аникина, невролог

При этом слишком спокойная музыка способна расслаблять и усыплять человека, особенно если он сел за руль уставшим. Оптимальным вариантом врач назвала композиции среднего темпа с хорошо различимым водителю текстом. Кроме того, автомобилистам нужно обращать внимание на громкость музыки, которая влияет на эмоциональное состояние.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)