Водителям Петербурга разрешили предъявлять права через "Макс"

Техническая возможность предъявления электронных документов в мессенджере появится в ближайшие месяцы.

Российские автомобилисты смогут предъявлять инспектору ГИБДД QR-код водительского удостоверения и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) через мессенджер "Макс"". Об этом сообщило Минцифры РФ.

В ведомстве уточнили, что соответствующие изменения в правила дорожного движения подписал глава правительства Михаил Мишустин. Согласно постановлению, электронные документы не заменят бумажные, а будут действовать наравне с ними. Кроме того, их можно будет использовать по желанию.

Водители начнут пользоваться СТС и водительскими правами через мессенджер в ближайшие месяцы. В Минцифры также отметили, что внедрение цифровых документов в "Максе" станет еще одним шагом в развитии электронных государственных услуг.

Ранее мы сообщали, что с 1 сентября в России начали действовать новые правила для автомобилистов.

Фото: Piter.TV