Техосмотр после полной оплаты: что изменится для водителей с 1 сентября

Нововведения коснутся штрафов, техосмотра, страховок и режима труда профессиональных водителей.

Новые правила для российских автомобилистов начнут действовать с 1 сентября 2026 года. Изменения затронут наказание за отсутствие ОСАГО, прохождение техосмотра и работу такси.

Одним из наиболее заметных нововведений станут штрафы за отсутствие полиса ОСАГО. Если в течение суток камеры зафиксировали нарушение несколько раз, то водителю не будут выписывать отдельное постановление за каждую фиксацию. В течение 24 часов назначат только один штраф.

Порядок прохождения техосмотра теперь будет начинаться с того, что автовладельцу придется сначала полностью оплатить её стоимость. Оператор приступит к осмотру только после того, как в ЕАИСТО зафиксируют подтверждение оплаты необходимых сборов и внесения сведений о диагностике.

Также законодательно закрепляется возможность эксплуатации автомобилей на зимних шипованных шинах при определенных климатических условиях. Ранее применение такой резины затрудняло решение некоторых ситуаций из-за неоднозначности требований.

Новые правила предусмотрели и в сфере пассажирских перевозок. У таксистов будет возможность оформлять краткосрочные полисы обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика. Такой документ будет действовать в диапазоне от одного дня до года. Таким образом, перевозчики будут подбирать страховку под фактический период работы автомобиля.

Кроме того, автобусы категорий М2 и М3, курсирующие по городу, должны будут оснащены тахографами. С помощью этих устройств можно контролировать скорость движения и соблюдение водителями установленных периодов работы и отдыха. Нововведение связано с повышением безопасности пассажирских перевозок и снижение рисков из-за переутомления водителей.

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Фото: Piter.TV