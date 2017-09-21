В России с 2027 года изменятся правила техосмотра автомобилей

Кроме того, проверку VIN и кузова дополнят сверкой марки, модели и госномеров.

Министерство транспорта предложило изменить правила техосмотра (ТО) в России с 1 сентября 2027 года. Так, операторы будут проводить проверку, не относится ли приехавший на диагностику автомобиль к категории такси, сообщил "Коммерсантъ".

По данным издания, такие изменения нужны для того, чтобы определить сроки следующего обязательного техосмотра для автомобиля. Согласно закону машины такси должны проходить ТО каждый год, а если автомобилю старше пяти лет — то раз в шесть месяцев. Напомним, что для обычных автомобилей проверка необходима только при смене владельца, если автомобилю старше четырех лет.

При этом происходят случаи, когда водители приезжают на проверку на машинах без фонаря на крыше или шашечного пояса, хотя по факту они зарабатывают на автоперевозкахх пассажиров. Согласно предложенным нововведениям, если база данных Минтранса покажет, что приехало именно такси, то диагностическая карта ТО будет оформлена только на полгода.

Кроме того, планируется расширить список обязанностей операторов: перед осмотром будут проверять VIN и номера кузова, государственный номер, марку, модель и категорию автомобиля.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)