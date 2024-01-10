Мастерская "Выборгский гостинец" установила мировой рекорд, приготовив пряник весом более 26 килограммов

Пряник размером 90 на 60 сантиметров и высотой до 7,5 см выпекался целиком.

В понедельник, 17 августа, пряничная мастерская из Выборга "Выборгский гостинец" стала мировым рекордсменом. Специалисты изготовили самый большой в мире цельный пряник с начинкой массой 26,6 кг.

Согласно регламенту, изделие должно было быть единым целым – сборка из отдельных частей была запрещена. Пряник размером 90 на 60 сантиметров и высотой до 7,5 см выпекался целиком: начинку из меда, брусники и можжевельника заложили до термической обработки, после чего готовое изделие глазировали и декорировали. Доля начинки составила 28,6% при минимально допустимых 10%.

Достижение официально подтвердили эксперты INTERRECORD. Они проверили все этапы производства, документацию, произвели контрольные разрезы и взвешивание. Результат зарегистрирован как мировой и Национальный рекорд России. Мастерской присвоен титул Official Excellence ("Официальное Превосходство").

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Фото: INTERRECORD