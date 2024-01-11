Отмечается, что 9 июня она получила паспорт РФ.

Украинская певица Ани Лорак получила российское гражданство. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник.

Отмечается, что 9 июня певица получила паспорт РФ. О том, что Ани Лорак подала заявление на получение российского гражданства, стало известно в марте 2024 года.

Напомним, что Ани Лорак родилась в украинском городе Кицмань. С 2014 года она не выступала на родине и постоянно жила в России.

Ранее мы сообщали , что Александр Ревва получил российское гражданство.

Фото: ВКонтакте / Ани Лорак