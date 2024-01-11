Украинская певица Ани Лорак получила российское гражданство. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник.
Отмечается, что 9 июня певица получила паспорт РФ. О том, что Ани Лорак подала заявление на получение российского гражданства, стало известно в марте 2024 года.
Напомним, что Ани Лорак родилась в украинском городе Кицмань. С 2014 года она не выступала на родине и постоянно жила в России.Ранее мы сообщали, что Александр Ревва получил российское гражданство.
Фото: ВКонтакте / Ани Лорак
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