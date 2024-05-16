Артист указал гражданство РФ в юридических документах в начале мая.

Шоумен Александр Ревва получил российское гражданство. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

Отмечается, что 50-летний артист указал гражданство РФ в юридических документах в начале мая 2025 года. Утверждается, что Ревва получил паспорт 6 мая. Шоумен родился в Донецке в 1974 году. В конце 90-х он переехал в Россию.

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Фото: ВКонтакте / Александр Ревва