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Александр Ревва получил российское гражданство
Сегодня, 10:47
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Александр Ревва получил российское гражданство

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Артист указал гражданство РФ в юридических документах в начале мая.

Шоумен Александр Ревва получил российское гражданство. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

Отмечается, что 50-летний артист указал гражданство РФ в юридических документах в начале мая 2025 года. Утверждается, что Ревва получил паспорт 6 мая. Шоумен родился в Донецке в 1974 году. В конце 90-х он переехал в Россию.

Ранее Прохор Шаляпин объяснил, почему опубликовал объявление о поиске работы.

Фото: ВКонтакте / Александр Ревва

Теги: александр ревва, артист, гражданство россии
Категории: Лента новостей, Культура,

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