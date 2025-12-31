Стас Пьеха рассказал о походах к психологу после расставания

Артист также поделился мыслями о том, что важно для женщин в отношениях.

Стас Пьеха откровенно рассказал о том, как справлялся с эмоциональными трудностями после разрыва отношений. В беседе с КП-Петербург исполнитель признался, что болезненные переживания подтолкнули его к визитам к психологу.

По словам артиста, первые расставания в молодости давались ему особенно тяжело. Он посещал специалиста примерно пять раз, и эти беседы помогли ему разобраться в себе. Пьеха подчеркнул, что квалифицированная поддержка способна облегчить состояние и помочь двигаться дальше. Свои ощущения от пережитого в те моменты он сравнил с "маленькой смертью".

Несмотря на возраст и опыт, певец не считает себя знатоком женской психологии. Он отметил, что представительницам прекрасного пола важно слышать комплименты и чувствовать себя желанными. Им необходимо осознавать собственную привлекательность и знать, что они любимы мужчинами, которые готовы ради них на многое.

В личной жизни Пьехи были разные периоды. Официально он был женат лишь однажды — на Наталье Горчаковой, которая подарила ему сына Петра. Их брак распался, однако ради ребенка артист поддерживает с бывшей супругой нормальные отношения.

Несколько лет назад у исполнителя был громкий роман с актрисой Никой Здорик, которая младше него почти на двадцать лет. Этот союз широко освещался в прессе, но продлился недолго. Сейчас артист сконцентрирован на творчестве, воспитании наследника и собственных проектах. Публика продолжает наблюдать за его карьерой и гадать, появится ли в жизни музыканта новая возлюбленная.

Фото: ВКонтакте / Стас Пьеха