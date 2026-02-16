Ольга Бузова представила в Петербурге свой дебютный фильм "Равиоли Оли"

Ольга Бузова продолжает покорять новые вершины: телеведущая, певица и актриса театра дебютировала в большом кино. А также раскрыла секреты съемок в фильме.

Телеведущая, певица, актриса театра, а теперь еще и кино: Ольга Бузова презентовала в Петербурге свою первую работу в фильме. За несколько часов до показа в фойе собрались сотни поклонников Бузовой. Во время приветственного слова телеведущая отметила, что питерский показ для нее особенно ценен и важен.

Когда мне было 16 лет, я мечтала поступать в театральный, и вот прошло 24 года и только спустя 24 года я реализовала свою мечту, которая в дальнейшем стала моей целью. Сегодня в этом городе, в городе сказка, в городе мечта, в городе, где я мечтала будучи подростком, ребёнком, в этом городе презентую свою работу, свою киноработу, кино под названием "Равиоли Оли"! Ольга Бузова

По сюжету фильма Бузова мечтает о совместном будущем с немцем Генрихом и вкладывает деньги в его пельменный завод. Тот оказывается аферистом, а потому Ольга отправляется в провинциальный город, чтобы вернуть потерянное.

Я могу честно сказать, мне пришлось поработать над ролью Ольги Бузовой, потому что личность многогранная. Мне потребовалось очень много лет для того, чтобы я смогла сыграть эту героиню. Я надеюсь что у меня получилось, потому что так как я Бузову не сыграет никто, и не знает никто, и так как я, никто не споет. Ольга Бузова

От идеи до реализации прошло чуть больше года. Сами же съемки начались в 2024 году. Бузовой пришлось лавировать между ними и работой в других проектах. Девушка признается, она выучила не только свой текст, но и реплики коллег. И это было главной ошибкой.

Текст нельзя учить. Текст нужно проживать и присваивать. Поэтому такое со мной случилось в первый съемочный день. Мне режиссёр категорически запретил в дальнейшем вообще что-либо зубрить и учить. Я говорю, что не могу по-другому. Я вижу текст и он у меня откладывается в голове. Оказалось сложно, если честно. Нужно знать текст и делать вид, что ты его не знаешь. А как будто ты отвечаешь естественно, не зная текст, но при этом ты должна его знать. Это интересная формулировка, но с этим, надеюсь, я справилась. Ольга Бузова

На вопрос о продолжении фильма звезда ответила неоднозначно.

Я считаю, что когда хорошо, зачем заканчивать. Вторая часть зависит только от вас, от зрителей. Потому что любой проект, продукт, любой вид деятельности имеет продолжение, если только это нужно людям. Профессия артиста напрямую зависит от зрителя: от его любви, от его выбора, от его поддержки. Ольга Бузова

В планах у Бузовой отправиться в тур по городам и презентовать фильм. Также Ольга хочет втайне посетить кинотеатр, чтобы понаблюдать за реакцией зрителей.

Материал подготовили Дария Захарова и Дмитрий Бутырин для Piter.tv

Видео: Piter.TV