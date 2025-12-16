День психотерапевта отметят в России: как формируется травма и что поможет чувствовать себя лучше

Поздравления примут все, кто занимается ментальным здоровьем.

31 мая страна отметит День психотерапевта. В это воскресенье будут чествовать специалистов, которые помогают людям разобраться в себе, преодолеть стресс, найти внутренние ресурсы и восстановить душевное равновесие. Piter.tv пообщался с психологом Александрой Каленовой о том, как в мозге формируется травма и что поможет жителям мегаполиса чувствовать себя лучше в неспокойные времена.

Говорят, что психология – это профессия второй половины жизни, расскажите свою историю.

Да, отчасти я соглашусь с этим. В моей профессиональной истории психология оказалась не первой страницей.

Помню, что в десятом классе, когда нужно было выбирать, куда поступать, я испугалась, что не сдам ЕГЭ по биологии. В итоге отучилась на менеджера по персоналу. Несмотря на то, что я работала с людьми, это было очень далеко от психологии, в то время стала задумываться о смене направления в целом.

Конечно, сначала были попытки просто поменять компанию. Я ушла в госкорпорацию в отдел обучения, работала с ВУЗами, студентами и практикантами, приходящими к нам на практику. Было активно, живо и интересно. Но, внутри что-то подсказывало, что дело не в компаниях. Тогда я и решила идти учиться на психолога.

Личная психотерапия обязательна для практикующего психолога, почему так?

Как-то один из преподавателей нам сказал такую фразу: "Вы не сможете повести своего клиента дальше той точки, до которой дошли вы сами". Я часто вспоминаю это, и у меня прям мурашки по коже идут, потому что это правда так. Бессознательно к нам приходят те клиенты, путь которых мы уже в какой-то степени прошли. И очень сложно вести куда-то другого, если ты сам это не проходил, не ощущал, не знаешь.

Во-вторых, личная терапия для меня – это про уважение к своему клиенту, про то, что я ценю его уникальность. Я знаю свой внутренний мир, знаю его особенности и не примешиваю свои проблемы в работу с клиентом.

В каком подходе вы работаете, в чем его суть, как он помогает людям?

Я работаю в полимодальном подходе, то есть использую микс нескольких подходов. Исходя из моей практики и из того, что я вижу в процессе обучения, объективно есть вопросы и проблемы, с которыми разные подходы работают лучше. Например, с тревогой и депрессией эффективнее работает КПТ (когнитивно-поведенческая терапия) и ДБТ (диалектико-поведенческая терапия). Кто-то в целом готов прийти только на 10 сессий, тогда в ход идет краткосрочная терапия.

Эта стратегия работы снижает клиентскую тревогу на первых этапах работы, появляется определенность, структура. И тогда терапия не так пугает. Также проводим скрининг по всем областям жизни: здоровье, любовь, работа, хобби, отдых, досуг. Это помогает мне сформировать понимание, что происходит в разных областях жизни клиента. Ну а дальше начинается более глубокая работа. Я искренне верю, что терапия исцеляет отношениями – через контакт с другим.

Через призму этого подхода клиент учится понимать, что происходит с ним, почему он так или иначе реагирует, и через отношения с терапевтом в безопасном пространстве учится выстраивать взаимоотношения с другими по-новому для себя. Конечно, часто в кабинете отыгрываются привычные сценарии, и именно через это – через научение видеть свои стратегии и через безопасный контакт с другим – клиент подпитывается и научается получать то, чего когда-то не хватило.

Как вам кажется, в чем главная проблема тревожного человека?

На мой взгляд, главная проблема тревожного человека в том, что он верит всем своим мыслям. Он правда доверяет всему, что происходит у него в голове, ему сложно сохранять контакт с реальностью. Первым делом мы формируем навык разделения с мыслями, формируем навыки осознанности и умение сосредотачиваться на "здесь и сейчас". Тревожному человеку не просто осознать, что мысли – это просто мысли.

Расскажите, какие кризисы бывают в жизни у человека, какие типы и как они протекают?

Кризис – это состояние, которое порождается проблемой, от которой он не может уйти и которую не может разрешить. Принято выделять кризисы первого типа – это серьёзные потрясения, но в них сохраняется шанс выхода на прежний уровень жизни. Кризисы второго типа переворачивают жизненные замыслы, оставляя единственным выходом изменение самой личности и смысла жизни. Жизнь становится другой: человек перерождается, ставит новые цели, ищет новые способы их достижения, выходит на новый уровень развития.

Отношения тоже становятся другими. Происходит переосмысление жизни. При этом кризисы первого типа могут перерастать в кризисы второго типа. Человек от рождения до глубокой старости проживает возрастные кризисы.

Кризис 30 лет – коррекция жизненного плана, создание более упорядоченной структуры жизни в профессии и семье. Перестройка после попытки жить по родительской схеме: желание жить по-своему.

Кризис 40 лет – осознание утраты молодости, сомнения в правильности прожитой жизни как центральная проблема возраста.

Кризис 50 лет – переоценка своей жизни, оценка того, насколько она прожита так, как хотелось, насколько была осмысленной. Соприкосновение с установками касаемо смерти, осознание конечности жизни. И ещё важно добавить: каждый не прожитый предыдущий кризис может тянуть и активизировать задачи предыдущих кризисов.

Как формируется травма, что происходит в психике и теле человека?

Психологическая травма – это непрожитая реакция психики на какое-то сильное, выходящее за рамки обычного событие (стресс). Это "сильное событие" для каждого будет своим. В тот момент психика научилась справляться с этим, чтобы выжить. Сформировалась уникальная программа, через которую теперь человек смотрит на мир. Если смотреть на травму с точки зрения нейробиологии, в мозге запускаются три ключевые структуры:

Амигдала (миндалевидное тело) – это наша "сигнализация опасности", обрабатывает информацию за 12 миллисекунд. При травме она становится гиперактивной и в последствии мгновенно реагирует на сигналы, похожие на прошлый травматичный опыт. Человек постоянно находится в режиме тревоги, даже когда реальной угрозы нет.

Префронтальная кора – это наш "мыслящий центр", отвечающий за самоконтроль, планирование и осмысление. При травме и при воспоминании о ней доступ к этой зоне блокируется. Поэтому в моменты, когда что-то напоминает о травме, человек перестаёт думать и анализировать, он просто реагирует – так же, как в момент самого события.

Гиппокамп – это центр памяти, который помогает отличать прошлое от настоящего. Хронический стресс и травма могут повредить гиппокамп. В результате травматические воспоминания хранятся не как связные истории, а как фрагменты – образы, звуки, телесные ощущения – без чёткой временной привязки. Поэтому прошлое переживание может ощущаться как происходящее "прямо сейчас". При длительной травме (кПТСР) размер гиппокампа может быть меньше нормы.

Травма – это не только про психику и мозг. Тело тоже платит свою цену: вегетативная нервная система застревает в режиме "бей-беги-замри". Человек постоянно находится в состоянии физиологического возбуждения, даже когда отдыхает. В терапии мы создаём безопасное пространство, в котором человек может постепенно "оттаивать" – как говорит Питер Левин, автор метода соматического переживания. Ранее "замороженные" элементы опыта освобождаются, и у человека появляется больше возможностей быть манёвренным и деятельным.

В каком случае психолог должен нарушить конфиденциальность и сообщить куда-либо информацию о клиенте?

Психолог должен нарушить правила конфиденциальности в случае, если ситуация угрожает жизни и здоровью клиента. Например, если клиент сообщает, что готовит суицид – не просто о суицидальных мыслях, а есть уже какой-то заготовленный план. Тогда психолог обязан сообщить информацию в экстренные службы. Также конфиденциальность нарушается, если есть реальная угроза жизни или здоровью других людей, например, если клиент сообщает о планируемом насилии или причинении вреда кому-либо.

Как современному человеку удерживать равновесие и баланс. Дайте, пожалуйста, рекомендации по образу жизни и отдыху.

Отдых должен быть без гаджетов и информационного потока. А что касается образа жизни, я бы рекомендовала развивать навыки осознанности. Современный человек часто гордится тем, что всегда на связи, смартфон становится командным центром. Но эта постоянная подключённость незаметно отключает нас от самих себя. Наш мозг работает как снежный шар (помните, такой стеклянный с шариками внутри), который постоянно трясут – уведомления, чаты, новости не дают "снежинкам" мыслей и эмоций осесть.

Здесь очень кстати понятие детского психоаналитика Дональда Винникотта – "бесформенный покой". Это состояние, в котором можно просто быть: без цели, без задачи, без анализа. Представьте: вы лежите на спине и смотрите в небо. Вам не нужно ничего делать – ни анализировать облака, ни искать в них смысл. Вы просто есть, и это приятно. Бесформенный покой – это способность быть в контакте с собой. Без этого навыка любой "баланс" будет хрупким. Но одного покоя мало.

Второй, неразрывный компонент – это осознанность. Бесформенный покой даёт нам паузу, а осознанность помогает не провалиться обратно в автопилот. Мы часто путаем эмоциональный интеллект с эмоциональной реактивностью. Лайкнуть грустный пост подруги – это реакция. А вот заметить: "Почему именно эта история меня задела? Что во мне отозвалось?", – это осознанность. Это умение в момент тишины услышать не только "шум", но и свой внутренний голос.

Как вы восстанавливаете свои силы, что дает вам ресурс?

Я стараюсь не разряжать свою "батарейку в ноль". На мой взгляд, главный навык, которым я овладела в последние годы – наблюдение за уровнем своей усталости. Умение отслеживать момент усталости в течение дня и дать себе отдохнуть хотя бы 5 или 10 минут. Иногда прогуляться/посидеть без дела намного важнее, чем бежать доделывать дела. Отдых должен быть каждый день. Восстанавливать ресурс нужно ежедневно. У меня есть маленькие ежедневные ритуалы, которые помогают: зарядка с утра, кофе из любимой красивой кружки, 15–20 минут замедления с утра.

Мой секрет восстановления сил именно в том, чтобы ресурсные моменты были на ежедневной основе. Теперь о конкретных способах.

Информационный детокс. Два дня в неделю, к сожалению, сейчас не получается, но хотя бы один день – чаще всего суббота. Это время с семьёй и время с собой.

Природа. Я сильно восстанавливаюсь именно на природе. Часто природа для меня связана с отсутствием связи, интернета и вообще каких-либо контактов. Это правда помогает. Фокусировка на мелких деталях. Я люблю рисовать по номерам – это перезагружает.

Иногда даже просто раскраска-антистресс помогает справиться с эмоциональным перегрузом. Ещё я собираю пазлы – причём с нестандартными деталями, фигурные, деревянные. Уход за растениями: тут не так важно это смена воды и подрезание цветов в букетах, или пересадка комнатных цветов, или высадка цветов на даче. Активный отдых: ролики, велосипед, сапборд, посещение катков.

Согласны ли вы с фразой: "Все люди немного психологи"?

Скорее нет, чем согласна. Одно дело – поболтать и поделиться с подругой за столом в кафе. И совершенно другое – прийти в кабинет за терапевтической помощью, где формируется безопасный контакт, где терапевт принимает тебя во всех проявлениях, где ты получаешь профессиональную помощь. Дипломированный специалист работает с нами непрерывно, длительно: он выстраивает гипотезу, анализирует структуру личности, ходит на супервизии, сопровождает нас в процессе. А с подругой мы сегодня поболтали, завтра забыли.

Материал для Piter.tv подготовила Мария Гончарова

Фото: Александра Каленова