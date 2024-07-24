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У Льва Лещенко остановили развитие редкой болезни
Сегодня, 10:47
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У Льва Лещенко остановили развитие редкой болезни

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Его перестали мучить слабость, одышка и боли в теле.

У народного артиста РСФСР Льва Лещенко остановили развитие редкой болезни. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, перед Новым годом 83-летний певец проходил обследование. Его перестали мучить слабость, одышка и боли в теле. На лечение Лещенко выделили 5,5 млн рублей из госбюджета. Также артисту выписали дорогое лекарство "Виндамэкс". Из-за проблем со здоровьем Лещенко отменил концерты на Дальнем Востоке.

Ранее мы сообщали, что ведущий Алексей Веселкин умер от тяжелой болезни.

Фото: fcdynamo.ru

Теги: артист, болезнь, лев лещенко
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура,

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