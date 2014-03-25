Ведущий Алексей Веселкин умер от тяжелой болезни

Отмечается, что у актера были осложнения на фоне лейкоза.

На 64-м году жизни умер актер и ведущий Алексей Веселкин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Веселкин умер в своей квартире вечером 26 марта. Отмечается, что у актера были осложнения на фоне лейкоза. Блогер Сергей Стиллавин отметил, что его коллега до последнего надеялся на то, что сможет вылечиться от болезни и вернуться к работе в эфире.

Алексей Веселкин родился 21 ноября 1961 года. Он был ведущим детского шоу "Хочу все знать" на радио "Маяк". Также артист вел телепередачи "До 16 и старше", "Царь горы" и "Детский час".

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Фото: bigcitystar.ru