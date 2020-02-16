Умер известный фотохудожник Валентин Самарин

Ему было 96 лет.

О смерти выдающегося российского фотохудожника Валентина Самарина стало известно накануне, 22 марта. Он ушел из жизни в возрасте 96 лет, оставив после себя богатое творческое наследие, пишет городской портал "Культура Петербурга".

Валентин Самарин был одним из ключевых представителей ленинградского андерграунда в фотографии. Его имя стало известным после участия в первой в Ленинграде выставке неофициальной фотографии в 1974 году. В 1981 году художник эмигрировал из СССР и поселился в Париже, где прожил 30 лет, продолжая активно работать.

За свою карьеру Самарин создал более 20 тысяч негативов и около 10 тысяч фотографий. Основной темой его работ были сцены из балетов и пластического театра. Кроме того, он запечатлел многих выдающихся деятелей культуры, включая поэта Иосифа Бродского, оперную певицу Галину Вишневскую и художника Алексея Хвостенко. Творчество Самарина получило международное признание, а его работы стали важной частью истории российской и мировой фотографии.

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Фото: ВКонтакте / Культура Петербурга