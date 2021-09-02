Скончался легендарный звукорежиссер "Ленфильма" Владимир Персов

Первой самостоятельной работой в качестве звукооператора для него стал фильм "Соперницы".

Минувшей ночью на 80-м году жизни скончался один из старейших звукорежиссеров киностудии "Ленфильм", заслуженный деятель искусств России и трижды лауреат премии "Ника" Владимир Персов. Об этом сообщила пресс-служба киностудии.

"Владимир Маркович работал на киностудии с 1969 года. Он прошел все ступеньки профессии. "Ленфильм" скорбит вместе с родными и близкими. О времени и месте прощания сообщим отдельно" Киностудия "Ленфильм"

Владимир Персов начал свою карьеру на "Ленфильме" в качестве механика по обслуживанию звукотехники, позже стал ассистентом звукооператора. Его первой самостоятельной работой в качестве звукооператора стал фильм "Соперницы" (1985) режиссера Виктора Садовского. В 1986 году судьба свела Персова с Александром Сокуровым на съемках фильма "Ампир". Это стало началом многолетнего творческого союза: Персов выступил продюсером таких картин Сокурова, как "Молох" и "Телец".

Владимир Персов до последних дней преподавал на кафедре звукорежиссуры в Санкт-Петербургском институте кино и телевидения, а также продолжал работать в кино. Многие из его учеников стали известными звукорежиссерами.

В фильмографии Владимира Персова – десятки знаковых кинокартин, среди которых "Одинокий голос человека", "Левша", "Миф", "Дни затмения", "Мать и сын", "Спаси и сохрани" и многие другие.

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Фото: ВКонтакте / Киностудия "Ленфильм"