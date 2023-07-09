Умер экс-глава комитета по туризму Петербурга Сергей Корнеев

Ему было 55 лет.

Вице-президент Российского союза туриндустрии, возглавлявший с 2020 по 2024 год комитет по туризму Санкт-Петербурга, Сергей Корнеев скончался на 56-м году жизни. Об этом сообщил действующий председатель комитета Евгений Панкевич в своем Telegram-канале.

"Глубоко потрясен известием о скоропостижной кончине Сергея Евгеньевича Корнеева. Вчера мы поздравляли его с 55-летием, сегодня скорбим о его безвременном уходе. Это невосполнимая утрата для всех нас" Евгений Панкевич

Сергей Корнеев родился 21 марта 1970 года в Ленинграде. В 1992 году он окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, а в 1995 году – аспирантуру кафедры международного права юридического факультета СПбГУ.

За время своей работы в комитете по туризму Сергей Корнеев внес значительный вклад в развитие туристической инфраструктуры Санкт-Петербурга. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Ранее Piter.TV сообщал, что умер глава Приморского района Алексей Никоноров.

Фото: pxhere