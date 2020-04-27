Сергей Корнеев: каждая семья в России должна привезти своих детей в Северную столицу

По словам председателя Комитета по туризму, городу есть что предложить россиянам.

Председатель Комитета по туризму Петербурга Сергей Корнеев рассказал о развитии семейного туризма в Северной столице. На эту тему он высказался в эфире программы "Радиоклуб на Карповке", которую провел главный редактор "Петербургского дневника" Кирилл Смирнов. По словам Сергея Корнеева, Петербург – город для разных групп людей, у которого широкие возможности.

С представителями сферы туризма мы обсуждали, какой главный вид туризма сегодня для Петербурга. Безусловно, это культурно-познавательный туризм, также школьный и семейный. Это то, над чем все туристические сферы города работали. Важно, чтобы россияне привозили своих детей в город. Свадебный туризм – это тоже наша история. Все эти направления в городе развиваются, у нас есть что предложить, – отметил Корнеев.

В качестве примера прекрасного семейного события Сергей Корнеев привёл пример Фестиваля цветов, который в этом году впервые проходит в Кронштадте.

Ранее мы писали, что на территории "Охта-парка" проходит стратегическая сессия по развитию туризма Ленобласти.

Фото: Piter.TV