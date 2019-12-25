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В многоквартирном доме под Новосибирском произошел взрыв
Сегодня, 9:32
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В многоквартирном доме под Новосибирском произошел взрыв

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Сотрудники ГУ МЧС разбирают завалы.

Взрыв газовоздушной смеси произошел в двухэтажном многоквартирном доме на территории поселка Красный Яр под Новосибирском. Соответствующее заявление сделали журналистам сотрудники пресс-службы регионального управления экстренного ведомства. В ГУ МЧС уточнили, что на данный момент известно об одном пострадавшем. Речь идет о женщине. Медики диагностировали у пациентки сотрясение мозга. На месте происшествия работают оперативные ведомства. В текущий момент специалисты разбирают завалы. СМИ сообщают, что там могут находиться два человека.

Поступила информация о хлопке газовоздушной смеси в жилом многоквартирном доме поселка Красный яр Новосибирского района.

сообщение ГУ МЧС

Следствие опубликовало кадры с места падения Ми-8.

Фото: социальные сети (Telegram / РИА Новости)

Теги: взрыв газа, гу мчс, новосибирская область, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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