В многоквартирном доме под Новосибирском произошел взрыв

Взрыв газовоздушной смеси произошел в двухэтажном многоквартирном доме на территории поселка Красный Яр под Новосибирском. Соответствующее заявление сделали журналистам сотрудники пресс-службы регионального управления экстренного ведомства. В ГУ МЧС уточнили, что на данный момент известно об одном пострадавшем. Речь идет о женщине. Медики диагностировали у пациентки сотрясение мозга. На месте происшествия работают оперативные ведомства. В текущий момент специалисты разбирают завалы. СМИ сообщают, что там могут находиться два человека.
Поступила информация о хлопке газовоздушной смеси в жилом многоквартирном доме поселка Красный яр Новосибирского района.
сообщение ГУ МЧС
Следствие опубликовало кадры с места падения Ми-8.
Фото: социальные сети (Telegram / РИА Новости)
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