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Следствие опубликовало кадры с места падения Ми-8

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На борту находились пять человек.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте при Следственном комитете России опубликовало в среду, 16 июля,в социальных сетях кадры со склоны горы, где обнаружен упавший на территории Хабаровского края вертолет Ми-8. Ранее пропавший борт был обнаружен поисково-спасательными службами в 130 километрах к северо-востоку от поселка Охотск. Известно, что воздушное средство оказалось полностью разрушено, а нем специалисты заметили следы горения. На размещенном в Telegram-канале ролике видно, что на склоне горы находится темное пятно. Предположительно, именно там в воспламенился вертолет.  Ранее в пресс-службе регионального управления МЧС РФ уведомили общественность, что обломки обнаружены в районе мыса Гадикан.

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Фото и видео: Telegram /  Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Теги: гу мчс, ми-8, следственный комитет, хабаровский край
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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