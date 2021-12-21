Врач из Петербурга сорвался при восхождении на гору в Северной Осетии

На помощь к альпинисту прибыла группа из 10 спасателей.

В горах Северной Осетии сотрудники МЧС России спасли пострадавшего туриста из Петербурга. Об этом сообщили в ведомстве.

Врач-невролог в возрасте 52 лет сорвался накануне при восхождении на Казбек. На помощь к альпинисту прибыла группа из 10 спасателей. Утром 19 июня местность обследовали с вертолета Ми-8: мужчину обнаружили на высоте 4,2 тыс. метров, горный рельеф не позволил приземлиться.

Вертолет смог подсесть на одно колесо и забрать мужчину. Петербуржец передан врачам. Пресс-служба МЧС России

Ранее мы рассказывали о том, что Ми-8 совершил вынужденную посадку в Томской области из-за неисправности.

Видео: пресс-служба МЧС России