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Врач из Петербурга сорвался при восхождении на гору в Северной Осетии

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На помощь к альпинисту прибыла группа из 10 спасателей.

В горах Северной Осетии сотрудники МЧС России спасли пострадавшего туриста из Петербурга. Об этом сообщили в ведомстве. 

Врач-невролог в возрасте 52 лет сорвался накануне при восхождении на Казбек. На помощь к альпинисту прибыла группа из 10 спасателей. Утром 19 июня местность обследовали с вертолета Ми-8: мужчину обнаружили на высоте 4,2 тыс. метров, горный рельеф не позволил приземлиться. 

Вертолет смог подсесть на одно колесо и забрать мужчину. Петербуржец передан врачам. 

Пресс-служба МЧС России

Ранее мы рассказывали о том, что Ми-8 совершил вынужденную посадку в Томской области из-за неисправности. 

Видео: пресс-служба МЧС России 

Теги: горы, северная осетия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости России,

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