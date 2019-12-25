Ми-8 совершил вынужденную посадку в Томской области из-за неисправности

На борту находилось 20 человек, никто из них не пострадал.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) выясняет обстоятельства авиационного происшествия, зафиксированного с вертолетом Ми-8Т в Каргасокском районе Томской области. Соответствующее заявление сделали специалисты из местного ведомства. Согласно предварительным сведениям, во время взлета борта с посадочной площадки на этапе набора высоты у экипажа возникли технические неисправности. В результате пилоты прекратили взлет и немедленно произвели посадку воздушного средства. В результате произошедшего никто не пострадал.

В пресс-службе профильного управления журналистам уточнили, что на борту во время происшествия находились 17 пассажиров и трое членов экипажа. Новосибирский следственный отдел Восточного МСУТ проводит доследственную проверку по статье 263 УК РФ за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Сотрудники из пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры уведомили общественность о том, вертолет совершил вынужденную посадку в Парабельском районе. Борт относится к компании-эксплуатанту АО "Авиапредприятие "Ельцовка".

В Иркутской области самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Фото и видео: Западно-Сибирская транспортная прокуратура