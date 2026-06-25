В Приморье вертолет МЧС приступил к поиску пропавшего Robinson R44

Специалисты выдвинулись в район пропажи экипажа вертолета Robinson R44.

Воздушное судно российских экстренных служб в настоящее время прибыло из города Хабаровска на территорию Приморского края для поиска пропавшего в ходе рейда вертолета Robinson R44. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы ГУ МЧС по региону. Известно, что спасатели перемещаются при помощи борта Ми-8.

Час назад вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России прибыл в район поисков, приступил к проведению поисковых работ. пресс-служба ГУ МЧС России

Напомним, что 21 июня вертолет Robinson R44 авиакомпании "Гранат" вылетел с посадочной площадки, расположенной на территории поселка Терней. Воздушное судно направлялось в пункт, размещенный в Единке в рамках патрулирования лесного участка. На борту находились два человека: наблюдатель и летчик. В 12 часов по местному времени (в пять часов утра по Москве) экипаж перестал выходить на связь с диспетчерской. Местным следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ Следственного комитета России ведется уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, которое повлекло за собой смерть двух и более лиц.

Вертолет Ми-2 рухнул в Краснодарском крае.

Фото и видео: ГУ МЧС РФ по Приморскому краю