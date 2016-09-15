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Вертолет Ми-2 рухнул в Краснодарском крае
Сегодня, 17:01
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Вертолет Ми-2 рухнул в Краснодарском крае

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Воздушное судно выполняло сельхозработы.

Вертолет Ми-2 потерпел крушение при обработке полей в Краснодарском крае. Информация о пострадавших уточняется, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

По предварительным данным, на борту упавшего Ми-2 был один человек. Происшествие случилось рядом с хутором Прикубанское Анастасиевского сельского поселения.

По данным Telegram-канала Shot, транспорт упал возле платной дороги. Пилот получил ранения. Официальной информации пока не поступало.

Ранее мы сообщали, что в Орловской области из-за отказа двигателя упал вертолет Ми-8.

Фото: Magnific

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Категории: Лента новостей, Происшествия,

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