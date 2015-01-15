В Орловской области вертолет потерпел крушение

В результате крушения погибли два человека.

В Орловской области вертолет Ми-8 потерпел крушение. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел днем 23 мая в поселке Нарышкино. По предварительной версии, причиной крушения стал отказ двигателя. Перед падением вертолет развернуло на 180 градусов.

В результате крушения погибли два человека. Сообщается, что это могут быть пилот и бортмеханик. Отмечается, что вертолет летел в сторону аэродрома базирования в Вяземском районе.

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Видео: Telegram / Mash