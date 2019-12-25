В Подмосковье при столкновении автобуса и грузовика погиб человек
Сегодня, 14:31
Также сообщается, что водитель автобуса получил телесные повреждения.

В Подмосковье при столкновении автобуса и грузовика погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел утром 27 апреля на 58-м километре автодороги М-8 "Холмогоры". По предварительной информации, водитель автобуса марки Mercedes совершил попутное столкновение с грузовой автомашиной. В результате ДТП погиб пассажир автобуса. Также сообщается, что водитель автобуса получил телесные повреждения.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

Ранее мы сообщали, что один человек погиб в ДТП с автобусом и фурой в Ленобласти.

Фото: Telegram / Подмосковная полиция

