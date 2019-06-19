Сегодня, 22:35
shikhelen

Один человек погиб в ДТП с автобусом и фурой в Ленобласти

В салоне рейсового автобуса находились 11 человек. Десятерых госпитализировали.

В Гатчинском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и фуры. Жертвой аварии стал один пассажир автобуса. Еще десять человек пострадали и были госпитализированы. 

По предварительным данным, в момент удара в салоне автобуса находились 11 человек. Движение на месте происшествия перекрыли. На место оперативно прибыли экстренные службы. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. Информация о степени тяжести травм и точном количестве раненых уточняется.

Сотрудники правоохранительных органов приступили к выяснению обстоятельств случившегося.

Новости Ленинградской области

