На трассе "Вологда — Новая Ладога" в ДТП погибла водительница Hyundai

Правоохранители Тихвинского района проводят проверку по факту смертельной аварии. Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, ночью 24 апреля на 466-м километре трассы "Вологда — Новая Ладога" 53-летняя водительница Hyundai Solaris выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с машиной ГАЗ 44-летнего мужчины. В результате ГАЗ врезался в автомобиль "Луидор", им управлял 35-летний владелец.

В результате ДТП женщина скончалась на месте от полученных травм, ее трехлетняя и 41-летняя пассажирки госпитализированы в больницу в удовлетворительном состоянии. Все обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

