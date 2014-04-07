Сегодня, 11:59
Падение иномарки в Обводный канал попало на видео

По словам водителя, он потерял сознание за рулем.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором автомобиль упал в Обводный канал на Лермонтовском проспекте в Петербурге. Об этом сообщили в МВД России. 

Уточняется, что утром 22 апреля 51-летний водитель Citroen C4 сбил пешехода 49 лет, потеряв управление, после чего пробил ограждение и оказался в воде. Мужчина самостоятельно выбрался из салона машины. 

Пешеход получил различные травмы, его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Управлявшего Citroen C4 госпитализировали с переохлаждением и ссадинами. По словам последнего, он потерял сознание за рулем. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

