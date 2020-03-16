  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:21
307


На Петергофском шоссе столкнулись два трамвая. Пострадали шестеро

0 0

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием двух трамваев в Красносельском районе, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 20 апреля водитель общественного транспорта 1982 года рождения, двигаясь по Петергофскому шоссе от улицы Партизана Германа в сторону улицы Пограничника Гарькавого, столкнулся с другим трамваем. В результате аварии различные травмы получили шестеро пассажиров. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка. 

Ранее на Piter.TV: на трассе А-120 под Петербургом произошло массовое ДТП, в котором пострадали 13 человек. Аварию с участием четырех машин "собрал" грузовой автомобиль Shacman. 

Видео: пресс-служба МВД России 

Теги: дтп, красносельский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии