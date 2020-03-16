На Петергофском шоссе столкнулись два трамвая. Пострадали шестеро

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием двух трамваев в Красносельском районе, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 20 апреля водитель общественного транспорта 1982 года рождения, двигаясь по Петергофскому шоссе от улицы Партизана Германа в сторону улицы Пограничника Гарькавого, столкнулся с другим трамваем. В результате аварии различные травмы получили шестеро пассажиров. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка.

Видео: пресс-служба МВД России