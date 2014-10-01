Военный самолет Ту-22М3 разбился в Иркутской области

Его экипаж эвакуировался, летчик погиб.

Минобороны РФ сообщило о крушении в Иркутской области самолета-бомбардировщика Ту-22М3. Он совершил падение при выполнении планового полета, – передают в ТАСС.

Предварительно, экипаж самолета, состоящий из четырех человек, катапультировался. Один из летчиков ракетоносца погиб.

Сообщается, что причиной аварии стала техническая неисправность самолета. Воздушное судно упало в безлюдной местности, его падение не повлекло разрушений местности. По данным Mash, бомбардировщик зацепил линии электропередач, ближайший район оказался обесточен.

Ранее мы писали, что в Иркутске задержали подозреваемых в организации незаконной миграции более 230-ти иностранных граждан.

Фото: Сайт ОАК "Туполев" (Изображение носит иллюстративный характер)