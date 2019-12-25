В России с начала 2026 года отстрелили более 4 тысяч медведей

Больше всего хищников было добыто в Красноярском крае.

С начала года объём добычи медведей в России превысил 4 тысячи особей. Такие данные привёл Telegram‑канал Shot.

Лидерами по количеству добытых хищников стали Красноярский край, Иркутская область, Бурятия, Тыва и Камчатка. В частности, к 12 октября в Красноярском крае отстрелили почти тысячу медведей, в Иркутской области — 421 особь, в Бурятии — порядка 400, в Тыве — 263. На Камчатке зафиксировали более 200 случаев вынужденного отстрела.

За последние несколько месяцев в ряде российских регионов медведи всё чаще стали появляться вблизи населённых пунктов — их замечают рядом с частными домами, туристическими базами и даже на кладбищах. В связи с этим местные власти выступили с инициативой смягчить ограничения на охоту на медведей.

Ранее мы сообщали, что в Иркутской области медведи загрызли двух мужчин.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)