Мужчина спас вмерзшую в лед собаку в Приангарье

Перед этим животное, предположительно, сбила машина.

Житель Ольхонского района Иркутской области Дмитрий вытащил собаку, вмерзшую в лед на реке Малая Анга. Историю спасения мужчина рассказал 360.ru.

Несколько дней назад Дмитрий увидел в онлайн‑сообществе тревожный пост, в котором сообщалось о собаке, оказавшейся во льду. Автор сообщения просила помочь животному. Мужчина сразу связался с МЧС, чтобы узнать точное место, и отправился на набережную.

На месте Дмитрий увидел, насколько тяжелым было положение собаки: передняя лапа у нее была вывернута, вторая — замерзла, а задняя часть тела уже проваливалась под лёд. Понимая, что голыми руками не справиться, мужчина съездил за инструментами. В этот же день к нему на помощь приехали ещё несколько человек. Вместе они аккуратно освободили животное из ледяного плена.

После спасения Дмитрий отвез собаку в госпиталь в Иркутске. По дороге он несколько раз останавливался, чтобы проверить ее состояние. Мужчина передал животное ветеринарам, которые обнаружили повреждение мышцы. По их предположению, животное сначала сбила машина, а потом оно сумело доползти до реки, где и оказалось в ловушке изо льда.

Ранее мы сообщали, что в Лодейном Поле спасли собаку, которая провалилась в канализацию.

Фото: 360.ru