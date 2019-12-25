Медведи загрызли двух мужчин под Иркутском

В регионе произошло уже более 10 случаев гибели людей в результате нападения хищников.

Тела двух мужчин обнаружили в Нижнеилимском районе Иркутской области. Местные жители погибли в результате нападения медведей, сообщили в региональном Следственном комитете.

В ведомстве уточнили, что 10 октября у зимовья на реке Тарея Братского водохранилища обнаружили тело 56-летнего местного жителя. Хищник нанес мужчине многочисленные смертельные травмы.

В тот же день в 15 километрах от поселка Каймоново нашли останки 47-летнего жителя поселка Речушка. Родственники заявили о его пропаже после того, как он отправился на охоту. Правоохранители проводят проверки и устанавливают обстоятельства происшествий.

В Иркутской области произошло уже более 10 случаев трагической гибели людей в результате нападения медведей. Жителей региона призвали воздержаться от посещения лесов в период сезонной активности хищников.

Ранее в Иркутской области медведь напал на сборщиков ягод. Два человека скончались на месте, их знакомый успел убежать.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)