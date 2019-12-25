Биолог назвал сроки, когда медведи в Ленобласти уйдут в зимнюю спячку

Первыми в зимний сон обычно уходят беременные самки.

Медведи в Ленинградской области начнут впадать в спячку ориентировочно через две‑три недели, но при условии, что этому будет способствовать погода. Об этом ТАСС сообщил кандидат биологических наук, член Русского географического общества Павел Глазков.

Как пояснил биолог, в настоящее время для медведиц особенно важно тщательно обустроить берлогу. При отсутствии снега они, скорее всего, залягут примерно через две, максимум три недели.

Обычно первыми в зимний сон уходят взрослые самцы и беременные самки. Ключевым фактором остаются погодные условия: звери стараются залечь уже после выпадения снега, который они маскирует берлогу.

Если осень окажется тёплой и снежный покров долго не сформируется, медведи могут оставаться активными вплоть до Нового года. При этом, уточнил Глазков, речь идет о зимнем сне, а не о глубокой спячке: температура тела у медведей снижается лишь на несколько градусов.

Сейчас звери продолжают накапливать жировые запасы. В поисках еды они нередко заходят в заброшенные деревни и населенные пункты. Многие медведи уже подготовили себе убежища, причем некоторые обустраивают сразу несколько берлог про запас.

Ранее мы сообщали, что медведи стали чаще выходят к людям в Ленобласти. Власти получили от местных жителей 35 обращений.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)