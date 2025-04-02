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В Иркутске задержали подозреваемых в организации незаконной миграции

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По предварительной версии, задержанные за денежное вознаграждение заключали с иностранцами фиктивные трудовые договоры.

В Иркутске задержали подозреваемых в организации незаконной миграции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной версии, местная предпринимательница при содействии своей знакомой за денежное вознаграждение заключала с иностранцами фиктивные трудовые договоры. Документы передавали в подразделения по вопросам миграции для оформления клиентом правового статуса. Таким образом было обеспечено незаконное пребывание более 230 мигрантов в городе Иркутске.

Двух подозреваемых в организации незаконной миграции задержали оперативники. В ходе обысков по местам жительства женщин изъяты предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что на юго-востоке Москвы задержали подозреваемых в серии краж автомобилей и угоне иномарки.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: задержание, иркутск, нарушение миграционного законодательства, полиция
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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