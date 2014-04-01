На юго-востоке Москвы задержали подозреваемых в серии краж автомобилей и угоне иномарки

Общий ущерб составил 12 млн рублей.

На юго-востоке Москвы сотрудники полиции задержали подозреваемых в серии краж автомобилей и угоне иномарки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в период с сентября по декабрь 2024 года в полицию обратилось шесть граждан с заявлениями о хищении автомобилей. Общий ущерб составил 12 млн рублей. Полицейские задержали двух местных жителей.

Предварительно установлено, что один из злоумышленников с помощью специального устройства подавлял GPS-сигнал и открывал замки дверей автомобилей, чтобы его сообщник садился за руль и уезжал. Похищенные машины разбирались на запчасти и продавались в различных регионах страны. Возбуждены уголовные дела.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА