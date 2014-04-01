Злоумышленники использовали поддельные документы для получения банковских карт в финансовых учреждениях региона.

На Ставрополье полицейские изъяли у двух братьев 60 поддельных абхазских паспортов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным следствия, злоумышленники из Северной Осетии использовали поддельные документы для получения банковских карт в финансовых учреждениях Ставрополья. Отмечается, что эти карты применялись в схемах по незаконному обороту денежных средств.

У задержанных помимо поддельных паспортов изъяли около 30 банковских карт и сим-карты. Возбуждено восемь уголовных дел в отношении братьев.

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Видео: ГУ МВД по Ставропольскому краю