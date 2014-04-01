Женщина передавала свои накопления троим неизвестным.

В Москве задержали соучастника схемы обмана пенсионерки на 32 млн рублей. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, потерпевшей поступил звонок от якобы работника одного из государственных учреждений. Он сообщил, что ее персональные данные попали в руки мошенников, которые уже начали использовать их для финансирования противоправной деятельности. Ей порекомендовали передать курьеру наличные деньги.

В течение нескольких часов пенсионерка передавала свои накопления троим неизвестным. Вскоре женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Одного из курьеров задержали правоохранители. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали подозреваемых в многомиллионном мошенничестве.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА