По данным следствия, жительница Электростали хотела приобрести 16 автомобилей в КНР и перегнать их в Московскую область.

В Подмосковье задержали подозреваемых в многомиллионном мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, жительница Электростали обратилась к знакомому с просьбой помочь приобрести 16 автомобилей в КНР и перегнать их в Московскую область. Получив предоплату в размере 65 млн рублей, мужчина и двое его товарищей перестали выходить на связь.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали троих подозреваемых. В ходе обысков по местам их проживания изъяли смартфоны, банковские карты, ключи от иномарок и два автомобиля. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что трое мужчин и две женщины задержаны за мошенничество с отчуждением квартир в Подмосковье.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА