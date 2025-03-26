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Трое мужчин и две женщины задержаны за мошенничество с отчуждением квартир в Подмосковье

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Преступники по поддельной доверенности продали квартиру жительницы Звенигорода.

Российские правоохранительные органы по Московской области совместно  с Росгвардией задержали предполагаемых черных риелторов. Соответствующее заявление в социальных сетях опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что трое мужчин и две женщины подозреваются в мошенничестве в сфере недвижимости. Согласно предварительным сведениям от полиции, злоумышленники разработали криминальную схему по отчуждению имущества у местных граждан. По оформленной на одного из фигурантов расследования поддельной доверенности они продали квартиру, принадлежащую жительнице Звенигорода. Позже оперативникам удалось установить личности аферистов. Мошенники были пойманы по местам жительства в Туле и Москве. Ведется уголовное дел по части 4 статьи 159 УК РФ. Двое подозреваемых отправлены под стражу,остальные оказались на свободе под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности и ее возможных соучастников.

пресс-служба МВД РФ

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Фото и видео: МВД Медиа

Теги: звенигород, ирина волк, мвд, недвижимость, отчуждение имущества, подмосковье, регионы, черные риелторы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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