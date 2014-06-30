Двое пьяных мужчин стреляли в воздух на Композиторов

Правоохранители Выборгского района задержали двоих стрелков в воздух. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Ночью 25 марта в полицию поступила информация о том, что около дома 31 по улице Композиторов неизвестные стреляют из пистолета. На месте поймали мужчин в возрасте 31 года и 32 лет, проживающих неподалеку, в состоянии опьянения. Они открывали стрельбу из сигнального пистолета.
В результате никто не пострадал, злоумышленников доставили в отдел. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы рассказывали о том, что из-за давнего конфликта мужчина обстрелял окна квартиры на проспекте Мечникова.
Фото: Piter.TV
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