  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Двое пьяных мужчин стреляли в воздух на Композиторов
Сегодня, 8:47
160
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Двое пьяных мужчин стреляли в воздух на Композиторов

0 0

В результате никто не пострадал, злоумышленников доставили в отдел.

Правоохранители Выборгского района задержали двоих стрелков в воздух. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 25 марта в полицию поступила информация о том, что около дома 31 по улице Композиторов неизвестные стреляют из пистолета. На месте поймали мужчин в возрасте 31 года и 32 лет, проживающих неподалеку, в состоянии опьянения. Они открывали стрельбу из сигнального пистолета. 

В результате никто не пострадал, злоумышленников доставили в отдел. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что из-за давнего конфликта мужчина обстрелял окна квартиры на проспекте Мечникова. 

Фото: Piter.TV 

Теги: стрельба, улица композиторов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии