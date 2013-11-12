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Из-за давнего конфликта мужчина обстрелял окна квартиры на проспекте Мечникова
Сегодня, 8:28
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Из-за давнего конфликта мужчина обстрелял окна квартиры на проспекте Мечникова

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Злоумышленник произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета и скрылся.

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в стрельбе по окнам квартиры. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

По информации АН "Оперативное прикрытие", к правоохранителям 16 марта обратился 44-летний житель дома 18 по проспекту Мечникова. По словам заявителя, в окна его жилища стрелял малоизвестный. Предварительно установлено, что это сделал 27-летний старый знакомый из-за давнего конфликта. Злоумышленник произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета и скрылся. 

Стрелка поймали 17 марта, изъяты пневматический пистолет ПМ-49, три газовых баллона и семь стальных пуль. 

Ранее на Piter.TV: двое выпивших жителя Мурино стреляли около Смольного собора. 

Фото: Piter.TV

Теги: проспект мечникова, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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