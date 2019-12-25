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Двое выпивших жителя Мурино стреляли около Смольного собора
Сегодня, 9:07
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Двое выпивших жителя Мурино стреляли около Смольного собора

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейскими Центрального района задержаны стрелки в воздух у Смольного собора. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около девяти часов вечера 9 марта в полицию поступило сообщение о том, что двое мужчин стреляют в сторону Смольного собора.

У дома 1 по Смольному проспекту задержаны и доставлены в отдел полиции находящиеся в алкогольном опьянении двое жителей Мурино, 28 и 29 лет, которые из хулиганских побуждений стреляли из пневматического пистолета в воздух.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Гатчине мужчина обстрелял окна соседа на Карла Маркса.

Фото: Piter.tv

Теги: мурино, смольный собор, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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