Двое выпивших жителя Мурино стреляли около Смольного собора

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейскими Центрального района задержаны стрелки в воздух у Смольного собора. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около девяти часов вечера 9 марта в полицию поступило сообщение о том, что двое мужчин стреляют в сторону Смольного собора.

У дома 1 по Смольному проспекту задержаны и доставлены в отдел полиции находящиеся в алкогольном опьянении двое жителей Мурино, 28 и 29 лет, которые из хулиганских побуждений стреляли из пневматического пистолета в воздух.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Гатчине мужчина обстрелял окна соседа на Карла Маркса.

Фото: Piter.tv