В Гатчине мужчина обстрелял окна соседа на Карла Маркса

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские Гатчины проводят проверку по обращению о стрельбе из пневматики, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям 4 марта обратился житель дома 46 по улице Карла Маркса с информацией о том, что 15 февраля его сосед несколько раз выстрелил из пневматического пистолета из окна квартиры в воздух. После этого заявитель обнаружил повреждения на своем балконе.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Васильевском острове психически неуравновешенный мужчина стрелял из окон, его нейтрализовали.

Фото: Piter.TV