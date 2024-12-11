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В Гатчине мужчина обстрелял окна соседа на Карла Маркса
Сегодня, 9:19
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В Гатчине мужчина обстрелял окна соседа на Карла Маркса

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В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские Гатчины проводят проверку по обращению о стрельбе из пневматики, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям 4 марта обратился житель дома 46 по улице Карла Маркса с информацией о том, что 15 февраля его сосед несколько раз выстрелил из пневматического пистолета из окна квартиры в воздух. После этого заявитель обнаружил повреждения на своем балконе.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Васильевском острове психически неуравновешенный мужчина стрелял из окон, его нейтрализовали. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гатчина, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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