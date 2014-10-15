Неизвестный открыл стрельбу в районе 11-й линии В.О.

Предположительно, стрелок является психически неуравновешенным.

Неизвестный мужчина стрелял из окон своей квартиры в районе дома №51 по 11-й Линии Васильевского острова. По данным "Фонтанки", правоохранители перекрывали улицу. На момент 21:05 движение по линии уже возобновляется, перекрытия снимают.

По информации 78.ru, спецназ и оперативные службы ведут переговоры со стрелком. Место происшествия оцеплено. Очевидцы слышали по меньшей мере 4 выстрела.

По обновленным данным "Фонтанки", стрелок был нейтрализован. Им оказался психически неуравновешенный мужчина.

О пострадавших сведений не приводится.

Фото: Piter.TV