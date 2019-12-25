Трамвайную линию "Славянка" продлили еще на 11 километров.

В Петербурге завершили строительство второго этапа скоростной трамвайной линии "Славянка". Госстройнадзор выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщили в Смольном.

Новый участок протяженностью около 11 км доведен до пункта технического обслуживания в микрорайоне Славянка. При этом посадка и высадка пассажиров будет организована на конечной остановке "Колпинское шоссе". По словам губернатора Александра Беглова, маршрут позволит жителям микрорайона добираться до метро примерно в два раза быстрее, чем на автомобиле.

На втором этапе построили четыре искусственных сооружения общей протяженностью 970 м: два путепровода и два моста. Самый длинный путепровод проходит над железнодорожными путями Витебского направления и Детской железной дороги. Вместе с подпорными стенками его длина составляет 573 м, высота опор достигает 10,6 м.

Еще один путепровод через Витебский проспект имеет длину 332 м. Также построены мосты через реки Кузьминку и Славянку протяженностью 31 и 34 м. Перед строительством на этих участках переустроили русла рек.

Для электроснабжения контактной сети оборудовали пять тяговых подстанций. Кроме того, построили здание конечного остановочного пункта и два поста транспортной безопасности.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге начали обкатывать новый трамвай "Синара".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)