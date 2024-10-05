В Петербурге обкатывают новый трамвай "Синара"

Вагоны приспособлены для людей с ограниченными возможностями.

Трехсекционный трамвай "Синара 71-233" проходит испытания в Кировском и Красносельском районах. Общественный транспорт начали обкатывать без пассажиров по маршруту № 60 (завод "Северная верфь" — Ленинградский электромеханический завод), сообщила пресс-служба "Горэлектротранс".

Разработку впервые презентовали на выставке "Иннопром-2025". Перед тем, как трамвай привезти в Северную столицу, его пять месяцев тестировали в Екатеринбурге.

Благодаря увеличенной длине вагона некоторые модификации позволяют вмещать до 308 пассажиров. Трамвай приспособлен для людей с ограниченными возможностями, в нем 70 сидячих мест.

Кабину водителя оборудовали по авиационному принципу – эргономичное кресло, интерактивные дисплеи, панель управления и климатическая система с двумя зонами обслуживания.

Конструкция у вагона цельная, что позволило снизить его массу. Петербуржцам уже знаком бренд "Синара" по троллейбусам с увеличенным автономным ходом, которые запустили в 2025 году.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге разрабатывают трамвай с автопилотом на основе искусственного интеллекта.

Фото: пресс-служба "Горэлектротранс"