Завершена поставка 22 вагонов "Довлатов" для трамвайного парка Петербурга

Новые вагоны в ретростиле будут работать в центре города.

В Санкт-Петербурге продолжается развитие трамвайного движения, сообщает пресс-служба Смольного. Так, в рамках договора между ГУП "Горэлектротранс" и АО "Уралтрансмаш" в Северную столицу поступило 22 трамвайных вагона в ретростиле.

Вагоны низкопольных двухсекционных трамваев "Довлатов" уже прошли приёмку и в ближайшее время начнут обслуживать пассажиров в центре города (на маршрутах № 6 и № 40).

Кроме того, продолжается поступление трамваев по второму контракту — между ГУП "Горэлектротранс" и АО "Сбербанк Лизинг". Речь идёт о поставке 12 вагонов "Довлатов" и 42 трёхсекционных двухкабинных трамваев "Достоевский".

Ранее Piter.TV сообщал, что движение трамваев по Косой линии и Детской улице возобновят с 7 октября.

Фото: ВКонтакте / Правительство Санкт-Петербурга