Депо трамвайной линии "Купчино – Шушары – Славянка" готовится к приему первых вагонов

В Санкт-Петербурге подходит к завершению строительство депо для новой трамвайной линии "Купчино – Шушары – Славянка". Уже на следующей неделе сюда планируют завезти первые 10 трамвайных вагонов. Об этом рассказали в Смольном.

На объекте возведены основные здания и сооружения, включая административно-бытовой и технологический корпуса, здания эксплуатационных служб и два контрольно-пропускных пункта. Смонтировано модульное здание ТПП №6, залит фундамент котельной. Территория ограждена, установлены опоры контактной сети и система освещения. Завершается устройство путей и стрелочных переводов.

В ближайшее время начнется прокладка сетей связи для управления движением и работой линии. Параллельно ведется благоустройство территории, монтаж инженерных коммуникаций, установка дверей и отделка помещений. В производственном корпусе монтируется технологическое оборудование.

Первый участок линии — от станции метро "Купчино" до депо в Шушарах — планируется запустить к концу 2025 года. Полное открытие маршрута до Славянки ожидается в 2026 году.

Ранее специалисты установили 6 тяговых подстанций трамвайной линии "Славянка".

Фото: Piter.tv