Скоростной трамвай "Славянка" сошел с рельсов вечером 18 февраля

Тележка нового вагона съехала с путей на стрелке у Валдайской улицы.

Новый скоростной трамвай "Славянка" вновь сошел с рельсов вечером 18 февраля. Инцидент произошел на стрелочном переводе вблизи конечной остановки "Валдайская улица", когда состав направлялся в депо. К счастью, пассажиров в салоне не было, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика ООО "Балтнедвижсервис".

На время работы ремонтной бригады движение на линии организовали по реверсивной схеме, но оно не останавливалось. Вскоре трамвай удалось вернуть на рельсы, и сейчас маршрут функционирует в обычном режиме.

Это уже не первый подобный случай с новым трамваем. Ранее вагон сходил с путей в первые же часы после запуска линии, а затем инцидент повторился спустя несколько дней. Причины происшествий пока не уточняются.

