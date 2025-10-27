В Петербурге разработают проекты новых трамвайных линий

В Санкт-Петербурге стартовала разработка проектов планировки для новых трамвайных линий и дорожной инфраструктуры. Соответствующая документация опубликована 13 апреля на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре.

Один из проектов предусматривает продление проспекта Авиаконструкторов от дороги в Каменку до продолжения Планерной улицы с созданием трамвайной линии. Завершить подготовку проектной документации планируется до 15 марта 2027 года.

Второе направление связано с развитием Северного проспекта. Планируется подготовка проекта от улицы Руставели до Шафировского проспекта, а также строительство трамвайной линии до Васнецовского проспекта. После поворота трасса продолжится на юг, пройдет через КАД и выйдет к Муринской дороге.

Новая трамвайная инфраструктура должна обеспечить транспортную доступность жилых районов, включая комплексы "Цветной город" и "Пейзажный квартал".

Оба проекта входят в перечень пяти приоритетных направлений развития городской трамвайной сети. Реализация этих инициатив направлена на улучшение транспортного сообщения и разгрузку дорожной сети в активно застраиваемых районах.

